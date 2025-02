Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Babenhausen (ots)

Am frühen Mittwochabend (19.02.) zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Pkw Skoda Octavia, der in der Siemensstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Drogeriemarktes abgestellt war. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0 entgegen.

Berichterstatter: Baumann, PK-A

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell