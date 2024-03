Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorfahrt missachtet und vom Unfallort geflohen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Mittwoch (20.3.) um 6.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Klappacher Straße Ecke Wittmannstraße ereignete, bei dem ein Tesla unerlaubt vom Unfallort flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen. Der schwarze Tesla mit schweizer Kennzeichen befuhr die Wittmannstraße in Richtung Bruchwiesenstraße. An der Kreuzung zur Klappacher Straße missachtete der Fahrer des Tesla die Vorfahrt eines grauen Cuprafahrers, der die Klappacher Straße in Richtung Jahnstraße befuhr. Der weißhaarige, etwa 60 Jahre alte Fahrer des Tesla streifte den Cupra am rechten hinteren Heck des Fahrzeuges. Anstatt mit dem Geschädigten in Kontakt zu treten, stoppte der Teslafahrer kurz, wendete seine Limousine und fuhr über die Klappacher Straße und die Jahnstraße davon. Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu dem schweizer Tesla nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell