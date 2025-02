Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0078--Polizei nimmt Trickdiebinnen fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe Zeit: 05.02. und 06.02.25

In den letzten zwei Tagen gelangten zwei Frauen unter einem Vorwand in die Wohnung eines Seniorenehepaares in Horn-Lehe. Die Täterinnen erbeuteten Schmuck, flüchteten zunächst, konnten aber einen Tag später von der Polizei gefasst werden.

Am Mittwochvormittag klingelte eine Frau an der Haustür der 87 und 89 Jahre alten Eheleute in Horn-Lehe. Unter dem Vorwand, sie würde angeblich eine Nachbarwohnung kaufen wollen, erlangte sie mit ihrer Begleiterin Zutritt in die Wohnung. Im Anschluss sahen sich die beiden Frauen in den Wohnräumen um. Als das Duo anschließend schnell die Wohnung verließ, bemerkten die Senioren den Diebstahl von ihrem teuren Schmuck. Am Donnerstag erschien die Frau erneut bei dem Ehepaar, diesmal in Begleitung einer anderen Frau. Sie gab an, die Wohnung bekommen zu haben und bat erneut um Einlass. Das Ehepaar ließ sich diesmal nicht täuschen, der Hausmeister kam dazu und man alarmierte die Polizei.

Die beiden 20 und 26 alten Tatverdächtigen konnten von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie führten Schmuck und viel Bargeld mit sich. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen die bereits einschlägig in Erscheinung getreten 20-Jährige werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt davor, Fremden Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Dem Einfallsreichtum der Täter und Täterinnen sind keine Grenzen gesetzt. Ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

