POL-BO: Zwei Männer stellen sich der Polizei - aus Versehen

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines am Wochenende in Bochum-Stiepel entwendeten Sportwagens. Es werden Zeugen gesucht. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten die Autodiebe am frühen Sonntagmorgen, 2. Februar, gegen 4.20 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Nettelbeckstraße. Dort entwendeten sie einen geparkten Porsche 911 GT 3 und flüchteten. Das Kriminalkommissariat 13 ...

