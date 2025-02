POL-BO: Sportwagen entwendet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots) - Schwerer Unfall am Samstagnachmittag, 1. Februar, in Witten-Annen: Eine Autofahrerin (47, aus Witten) stieß mit einem Fußgänger (80, ebenfalls aus Witten) zusammen - der Senior wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Westfalenstraße. Dort war die 47-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Am Stadion unterwegs. An der dortigen Kreuzung wurde sie nach eigener Aussage von der ...

mehr