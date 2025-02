POL-BO: Unfall in Witten-Annen: Senior (80) wird schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten am Freitag, 31. Januar, ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 48-jähriger Bochumer gegen 10.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Ardeystraße in Richtung Crengeldanzstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 querte unvermittelt eine 15-jährige Dortmunderin fußläufig die Fahrbahn. Der Bochumer konnte den Zusammenstoß trotz ...

mehr