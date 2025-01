Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erpresserin ist hungriger als ihr Hund, Zeugenhinweise zu zweitem Täter erbeten

Neustadt an der Orla (SOK) (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025 kam es gegen 19:15 Uhr in Neustadt an der Orla an einem Dönerimbiss zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Hierbei forderte die Täterin einen Jugendlichen auf, dass er ihr einen Döner bei dem dortigen Imbiss kaufen soll, ansonsten würde der durch die Täterin mitgeführte Hund ihn auffressen.

Der 15-jährige Geschädigte kam dieser Aufforderung nicht nach und entfernte sich unversehrt von dem Imbiss. Daraufhin wurde der Geschädigte von einer weitere männlichen Person, deren Identität bisher nicht bekannt war, beleidigt und ihm eine national-sozialistische Parole hinterhergerufen.

Die PI Saale-Orla bittet hierzu um sachdienliche Hinweise zu dem bisher unbekannten männlichen Täter.

Die 34-jährige Täterin muss sich nun einem Strafverfahren, wegen versuchter räuberischer Erpressung stellen, da sie Gewalt androhte, um einen Vermögensvorteil zu erlangen. Polizeivollzugsbeamte suchten die Beschuligte auf und machten ihr deutlich, dass sie derartige Androhungen zu unterlassen hat. Ihre Eignung als Hundehalterin wird zudem durch die zuständige Ordnungsbehörde überprüft werden.

