Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fundunterschlagung - Zeugenaufruf

Illingen (ots)

Bereits am 19.01.2024 wurde die Geldbörse eines 77-Jährigen in Illingen unterschlagen. Anschließend hob ein Unbekannter, mit Hilfe der sich darin befindlichen EC-Karte, insgesamt 125 Euro an einem Geldausgabeautomaten in Illingen vom Konto des Geschädigten ab. Wer kennt die Person? Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell