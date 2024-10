Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Tödlicher Verkehrsunfall in Neunkirchen

Neunkrichen (ots)

Am 25.10.2024 gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich des Rombachaufstieg in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine der Beteiligten ums Leben kam. Die Unfallverursacherin (70 Jahre alt) befuhr mit ihrem PKW den Rombachaufstieg (L 287) in Neunkirchen-Wellesweiler, in Richtung Hangard. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hierbei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, dass zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt war. Die Insassen des Fahrzeugs, darunter ein dreijähriges Kind, erlitten leichte Verletzungen, die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Unfallverursacherin erlag vor Ort ihren Verletzungen. An beiden Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass die Unfallursache klären soll. Durch die Unfallaufnahme war die L287 für mehrere Stunden voll gesperrt. Besonders hervorzuheben ist, dass gleich mehrere vorbeifahrende Personen anhielten, die Rettungskette in Gang setzten und in vorbildlicher Art und Weise Erste-Hilfe leisteten!

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell