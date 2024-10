POL-NK: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Neunkirchen- Unterer Markt (ots) - Die Geschädigte parkte am 25.09.2024 zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz "unterer Markt" in Neunkirchen. In dieser Zeit kollidierte vermutlich bei einem Ein-Ausparkvorgang der Unfallverursacher mit dem Fahrzeug der Geschädigten. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden im Bereich des hinteren Stoßfängers linksseitig. Der Unfallverursacher ...

