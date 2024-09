POL-NK: Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich von Neunkirchen

Merchweiler (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Samstags erhielt die PI Neunkirchen Kenntnis über einen möglicherweise alkoholisierten Fahrer eines Rasenmähertraktors im Bereich der Waldstraße in Merchweiler. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-jährige Fahrer gegen 22:30 Uhr in einer der umliegenden Straßen, in der Nähe seines abgestellten Rasenmähertraktors, angetroffen werden. Bei ihm ...

