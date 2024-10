Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines leerstehenden Gebäudes, mit hohem Sachschaden

66589 Merchweiler, Hauptstraße 112 (ots)

Am 05.10.2024, gegen 00:45 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Neunkirchen, eine Rauchentwicklung im Obergeschoss eines derzeit unbewohnten Gebäudes (ehemaliger Hotel- und Gaststättenbetrieb) in der Hauptstraße 112, in 66589 Merchweiler festgestellt. Binnen kurzer Zeit nach Feststellung der Rauchentwicklung und Alarmierung der Feuerwehr, standen das 1. Obergeschoss und der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr nach ca. einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren mehrere Löschbezirke (insgesamt über 80 Einsatzkräfte) waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis 05:30 Uhr. Es war eine Straßensperrung und die Räumung eines benachbarten Wohnhauses erforderlich. Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen, sobald das Gebäude wieder betretbar ist. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell