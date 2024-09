Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen- Unterer Markt (ots)

Die Geschädigte parkte am 25.09.2024 zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz "unterer Markt" in Neunkirchen. In dieser Zeit kollidierte vermutlich bei einem Ein-Ausparkvorgang der Unfallverursacher mit dem Fahrzeug der Geschädigten. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden im Bereich des hinteren Stoßfängers linksseitig. Der Unfallverursacher verlässt die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Hinweise zum Täter liegen nicht vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wir gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

