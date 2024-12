Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Spendenbox aus Geschäft gestohlen

Korbach (ots)

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein unbekannter Dieb am Montagnachmittag in einem Geschäft in Frankenberg.

Der Unbekannte betrat gegen 17.00 eine Bäckerei in der Frankenberger Bahnhofstraße. Von der Verkaufstheke entwendet er eine Spendenbox der "Aktion Advent", in der sich eine geringe Menge Bargeld befand. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Jahnstraße. Von ihm ist bislang bekannt, dass er etwa 185 bis 195 Zentimeter groß ist und eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine helle Jogginghose trug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell