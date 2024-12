Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Supermarkt im Visier

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, die Schiebetür eines Supermarktes in der Kölner Straße in Kierspe. Die Schiebetür führt zu einem Pfandflaschenautomaten. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 9099-0 entgegen. (lk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell