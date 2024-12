Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme, Einbruch und Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Eine 37-jährige alkoholisierte Frau aus Lüdenscheid durfte die Nacht zu Mittwoch im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem sie zuvor versuchte eine Beamtin zu schubsen und die Faust erhob. Die Beschuldigte aus dem Nelkenweg hatte im Laufe der Nacht bereits zwei Mal Besuch von der Polizei, da sie und ihre Söhne die Ruhe der Nachbarn störten. Trotz Ermahnung verhielt man sich weiter unangemessen laut, sodass der Sohn der 37-jährigen der Wohnung verwiesen wurde. Da die Beschuldigte den anschließenden polizeilichen Aufforderungen nicht nachkam, sich verbal aggressiv verhielt und einer Polizistin mit Schlagbewegungen entgegentrat, wurde sie gefesselt und in den Streifenwagen gesetzt. Die Frau erlitt während der Festnahme eine Platzwunde am Kopf. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag den E-Scooter eines 24-jährigen Geschädigten in der Schillerstraße in Lüdenscheid. Der Geschädigte hatte den Scooter mit einem Schloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen. Eine 87-jährige Dame meldet den Diebstahl eines Kupferkreuzes am Grab ihrer verstorbenen Schwester auf dem Friedhof in der Rahmedestraße in Lüdenscheid. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18.Oktober und dem 01.November dieses Jahres. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen. (lk)

In der Nacht zum Montag wurde versucht, in eine Bäckerei an der Herscheider Landstraße einzubrechen. Offenbar gelangte der Täter nicht in das Gebäude. (cris)

