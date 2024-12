Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: "Planenschlitzer" an Raststätte ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (13.Dezember) waren unbekannte Täter an der Raststätte SVG-Autohof nahe der BAB 44 bei Diemelstadt-Rhoden unterwegs. Sie schlitzten die Planen an mehreren Lastkraftwagen auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die ersten Fälle wurden am frühen Freitagmorgen gegen 04.00 Uhr gemeldet. Am Tatort an der Raststätte SVG-Autohof stellten die Polizeibeamten dann fest, dass insgesamt mindesten zehn Fahrzeuge betroffen waren. Die unbekannten Täter hatten jeweils Löcher in die Kunststoffplanen von Lastkraftwagen oder Anhängern geschlitzt, um die Ladefläche und damit auch die Ladung einsehen zu können.

Offensichtlich waren in den aktuellen Fällen keine für die Täter lohnenswerten Gegenstände auf den Ladeflächen, da nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Die Lastwagenfahrer hatten ihre Fahrzeuge am Donnerstagabend für ihre Nachtruhe auf der Raststätte abgestellt und von den "Planenschlitzer" nichts mitbekommen.

Wer in der Nacht zum Freitag auf der Raststätte etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell