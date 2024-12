POL-KB: Mann von Unbekannten angegriffen, Hund treibt Täter in die Flucht; Korrektur Tattag

Korbach (ots) - Am Samstag (6.Dezember) wurde ein 64-Jähriger in Korbach von einem Unbekannten angegriffen und mit einer Dachlatte geschlagen. Der Täter musste flüchten, da er vom Hund des Geschädigten gebissen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Der 64-Jährige stellte sein Auto am Samstag zwischen 21.30 und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Stechbahn ab. ...

