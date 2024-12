Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mann von Unbekannten angegriffen, Hund treibt Täter in die Flucht

Korbach (ots)

Am Samstag (6.Dezember) wurde ein 64-Jähriger in Korbach von einem Unbekannten angegriffen und mit einer Dachlatte geschlagen. Der Täter musste flüchten, da er vom Hund des Geschädigten gebissen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 64-Jährige stellte sein Auto am Samstag zwischen 21.30 und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Stechbahn ab. Er stieg aus und öffnete die Heckklappe, um seinen Hund herauszuholen. Plötzlich erschien ein Unbekannter, der den 64-Jährigen von hinten angriff. Der unbekannte Täter schlug, wahrscheinlich mit einer später am Tatort aufgefundenen Dachlatte, auf den Kopf des Mannes. Daraufhin sprang der Hund aus dem Kofferraum und biss dem Täter einmal in einen Oberschenkel. Dieser ergriff anschließend die Flucht, er lief in grobe Richtung Rathaus weg.

Der angegriffene Mann wurde durch die Tat am Kopf verletzt, er musste ärztlich behandelt werden.

Von dem Täter ist bisher nur bekannt, dass er etwa 175 cm groß und schlank sein soll. Er war dunkel gekleidet und trug auch eine dunkle Kappe.

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell