Polizei Korbach

POL-KB: Korbach wird KOMPASS-Kommune: Begrüßung durch Staatsminister Prof. Dr.Poseck, Einladung an die Medien

Korbach (ots)

Die Stadt Korbach wird KOMPASS-Kommune.

Am Donnerstag, 19. Dezember 2024, um 14.15 Uhr, wird der hessische Staatsminister Prof. Dr. Roman Poseck im Beisein von Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach das KOMPASS-Begrüßungsschild an den Bürgermeister der Stadt Korbach, Klaus Friedrich, übergeben und die Kommune damit in dem Programm willkommen heißen.

Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal des Rathauses in Korbach, Stechbahn 1, statt.

Die Medien sind herzlich eingeladen, an der Begrüßungsveranstaltung teilzunehmen. Die Stadt Korbach bittet um Anmeldung per Mail unter kompass@korbach.de.

Über KOMPASS

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Dabei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt und eine detaillierte Maßnahmenliste erstellt werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter verbessert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention. Von grundlegender Bedeutung ist, dass alle Partner, die Aufgaben im Bereich der Sicherheit wahrnehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger an einen Tisch geholt werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell