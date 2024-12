POL-KB: Twistetal - Beziehungsstreit endet mit drei Verletzten, Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Korbach (ots) - Erfolglos blieben unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Zeit von Dienstag (3. Dezember) bis Samstag (7. Dezember) in Willingen-Usseln. Die Täter hatten versucht, eine Terrassentür an der Rückseite eines Einfamilienhauses im Eimelroder Weg gewaltsam zu öffnen. Da dies erfolglos blieb, konnten sie nicht in das Gebäude gelangen und mussten ohne Beute vom Tatort flüchten. Es ...

mehr