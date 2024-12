POL-KB: Allendorf/Eder - Unbekannter versucht Warenautomat aufzubrechen, hoher Sachschaden; Korrektur der Tatzeit

Korbach (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag (27. November) bis Sonntagmittag (1. Dezember) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Usseln ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück in der Straße Am Osterkopf in Usseln, wo sie im rückwärtigen Bereich auf einen Balkon gelangten. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster konnten sie in das derzeit unbewohnte ...

mehr