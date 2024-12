Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Bromskirchen - Siloballen beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein Unbekannter in der Zeit von Freitag (29.November) bis Montag (2. Dezember) an Siloballen, die zwischen Somplar und Bromskirchen gelagert waren. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Feldgemarkung "Auf dem Dudenbach" an der Verbindungsstraße zwischen Somplar und Bromskirchen waren über 100 Siloballen gelagert. Ein unbekannter Täter hatte die Folie an etwa 50 Siloballen mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand eingeschnitten, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand.

Die Polizeistation Frankenberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Tel. 06451-72030 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

