Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024 in der Zeit zwischen 15:00 - 15:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Kraftwerk" in 66450 Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte dort seinen Pkw (ein silberner Mercedes-Benz mit Darmstadter-Kreiskennzeichen) und als er nach seinem Einkauf zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden hinten links. Es kann nicht genau gesagt werden, ob der Streifschaden von einem anderen unbekannten Kraftfahrzeug oder etwa von einem Einkaufswagen verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich jedenfalls unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841 / 106-0 in Verbindung zu setzen.

