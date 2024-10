Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2024, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Kanalstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Honda Civic. Hierzu besprühte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug mit weißer Sprühfarbe. Zusätzlich beschmierte er auch noch die Haustür eines angrenzenden Wohnhauses mit Farbe.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841 / 106-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell