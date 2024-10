POL-HOM: Zerstochene Reifen an Pkw in Homburg-Beeden

Homburg (ots) - Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der B 423 in Homburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein männlicher Fahrzeugführer in einem weißen VW Polo mit Homburger Kreiskennzeichen die B 423 aus Homburg-Einöd kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei soll der Fahrer bereits durch eine rasante Fahrweise aufgefallen sein, indem dieser innerorts ...

