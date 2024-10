Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnwagendiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 19.10.2024 auf den 20.10.2024 versuchten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Wohnwagen von einem Firmengelände in der Kleinottweilerstraße in Bexbach zu entwenden. Durch Entfernen der Schließanlage eines Schiebetors gelangten die Täter auf das Firmengelände und versuchten den Wohnwagen an ein bislang unbekanntes Zugfahrzeug anzuhängen. Aus unbekannten Gründen wurde von der weiteren Tatausübung abgesehen und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841 / 106-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell