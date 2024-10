Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am 19. oder 20.10.2024 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Aßweiler, Seelbacher Straße, an einer dortigen Metzgerei. Ein bislang unbekanntes, größeres Fahrzeug stieß in einer dortigen Parkbucht gegen einen schweren Blumenkasten und drückte diesen gegen die dahinter befindliche Schaufensterscheibe, welche hierdurch zu Bruch ging. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841/1060.

