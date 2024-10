Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Diebstahlsdelikte aus Kraftfahrzeugen und Garagen in den Ortslagen Homburg-Erbach und Jägersburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Freitag, den 18.10.2024 auf Samstag, den 19.10.2024 kam es im Bereich Homburg zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen und Garagen. Betroffen waren insbesondere die Straßen "Vogelbacher Weg" und "Heckenweg" in Erbach sowie die Straße "In der Muhl" in Jägersburg. Bei den Tätern handelte es sich, nach derzeitigem Erkenntnisstand, um zwei männliche Personen, welche die Fahrzeuge mittels "Code-Grapping" (Abgreifen Funksignal des Funkschlüssels) öffneten und anschließend nach Diebesgut durchsuchten. An den Tatorten wurden weiterhin Garagen geöffnet. Durch das Offenen entstand kein Sachschaden. Die Objekte wurden allerdings nach Diebesgut durchsucht.

Die Täter erbeuteten insgesamt mehrere Fahrräder und weitere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 5400 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell