POL-HOM: Brand eines Papiercontainers in Kirkel-Limbach

Homburg (ots) - Am 17.10.2024 kam es gegen 16:30 Uhr in der Eckstraße in Kirrberg in Höhe einer Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Passieren einer Engstelle kollidierte ein roter Audi mit dem entgegenkommenden schwarzen VW Golf des Anzeigers. Der Audi-Fahrer, ein Mann mittleren Alters, welcher bislang unbekannt ist, fuhr einfach weiter. Zumindest am PKW des Anzeigers entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem ...

