Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines E-Scooter in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 19.10.2024, 20:00 Uhr, bis 20.10.2024, 19:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter mit blauem Versicherungskennzeichen (Ausgabejahr 2024). Der E-Scooter war hinter einem Anwesen in der Rathausstraße in Bexbach abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Täterhinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell