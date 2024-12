Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Erfolglos blieben unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Zeit von Dienstag (3. Dezember) bis Samstag (7. Dezember) in Willingen-Usseln.

Die Täter hatten versucht, eine Terrassentür an der Rückseite eines Einfamilienhauses im Eimelroder Weg gewaltsam zu öffnen. Da dies erfolglos blieb, konnten sie nicht in das Gebäude gelangen und mussten ohne Beute vom Tatort flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell