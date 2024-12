Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher in Wohnhaus

Am Samstag (14. Dezember) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Volkmarsen ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten am Samstag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus im Ehringer Weg. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

