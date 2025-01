Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Enormer Sachschaden nach Hungerattacke

Neustadt an der Orla (SOK) (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025 kam es im ALDI Supermarkt in Neustadt an der Orla zu einem Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von 3,98 Euro. Als die beiden männlichen Täter den Supermarkt verließen wurden sie durch einen Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert die mitgeführten Taschen vorzuzeigen. Zwei von drei mitgeführte Taschen wurden vorgezeigt. Die Täter verließen den Supermarkt, ohne dass die dritte Tasche kotrolliert werden konnte. Ungefähr 5 Minuten später kehrten die beiden Männer wieder zurück, wobei einer der Männer einen Stein in Richtung des Mitarbeiters schmiss. Dieser traf eine Scheibe des Marktes und beschädigte diese, sodass ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro entstand. Die Männer konnten in der Folge durch Polizisten im Nahbereich aufgegriffen und das Beutegut (zwei Packungen XXL-Currywurst) sichergestellt werden. Somit konnten die Männer ihren Hunger nicht stillen, aber müssen sich nun den eingeleiteten Strafverfahren, wegen Ladendiebstahl und Sachbeschädigung stellen und für den außer Verhältinis stehenden Sachschaden aufkommen.

