Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit getöteter Person und mehreren Verletzten

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Donnerstag ereigneten sich im Bereich des Landkreises Sonneberg mehrere Unfälle mit verletzten Personen. Eine Person kam ums Leben.

Gegen 07.15 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem PKW die Sonneberger Straße in Neuhaus-Schnierschnitz aus Richtung Sonneberg kommend entlang. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. An der Mauer sowie dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Tragischerweise verstarb sie in der weiteren Folge am Freitagmorgen.

Gegen 11.05 Uhr befuhr die 53-jährige Fahrerin eines PKW die K35 aus Richtung Piesau kommend in Richtung Ernstthal. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte kam sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem 79-jährigen Fahrer eines PKW. Dabei wurde die 53-Jährige sowie eine weitere 74-jährige Frau verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Gegen 11.35 Uhr befuhr die 67-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Bert-Brecht-Straße in Richtung Dammstraße. Im Kreuzungsbereich zur Friesenstraße wollte diese nach rechts abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 23-jährigen querenden Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.55 Uhr befuhr die 23-jährige Fahrerin eines PKW die K31 von Sonneberg in Richtung Judenbach. In einer Linkskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell