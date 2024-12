LPI-NDH: Mit Straßenlaterne kollidiert und geflüchtet

Schönstedt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in einen Gartenmarkt in der Langensalzaer Straße ein. Gegen 4 Uhr lösten der oder die Täter den Einbruchsalarm aus. Die Täter verursachten bei ihrer Tatbegehung einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Was genau die Täter erbeuteten ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen ...

