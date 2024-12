Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wehrhafter Ladendieb nach Beutezug gestellt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend beging ein 62-Jähriger in der nordhäuser Innenstadt mehrere Geschäfte in der Absicht, Waren ohne zu zahlen an den Kassenbereichen vorbei zu schmuggeln. In einem Supermarkt in der Landgrabenstraße kam ihm dann ein Ladendetektiv auf die Schliche und stellte den Mann. Als der der Ertappte den Marktmitarbeiter ins Büro begleiten sollte, wo er im Nachgang auf die Polizei treffen sollte, setzte er sich zur Wehr. Ein Passant fasste sich ein Herz und unterstützte dem Ladendetektiv dem Ladendieb Einhalt zu gebieten. Bei der Durchsuchung durch die Polizeibeamten wurden dem Dieb sämtliche Waren aus den Läden, die er zuvor bestohlen hatte, abgenommen. Wegen des Vorfalls im Supermarkt ermittelt die Polizei wegen dem Verdacht des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell