Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lenterode/ Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Wohnhäuser hatten Einbrecher am Dienstag im Eichsfeldkreis im Visier. Zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr hatten es die Täter auf ein Wohnhaus in der Ortslage Lenterode in der Straße Hinter den Höfen abgesehen. Die Täter versuchten gewaltsam in das Haus einzudringen, scheiterten jedoch. Sie hinterließen etwa 3000 Euro Sachschaden.

In ein Einfamilienhaus in Heiligenstadt im Dr.-Strecker-Weg gelang den Tätern der Einbruch. Sie drangen zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem Schmuck. Der Wert des Beuteguts ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Polizeibeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Die Polizei bittet nun in beiden Fällen um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Polizei bittet außerdem Hauseigentümer, welche ihr Privatgrundstück mit einer Videoüberwachung versehen haben, diese auf verdächtige Personenbewegungen zu überprüfen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0319186 (Lenterode) 0319225 (Heilbad Heiligenstadt)

Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, fühlen sich Einbrecher besonders unbeobachtet und sicher. Schon einfache Maßnahmen können viel bewirken, um Einbrecher abzuschrecken und die Sicherheit zu erhöhen:

- Verschließen Sie unbedingt Ihre Haus- bzw. Wohnungstür , wenn Sie nicht zuhause sind. - Halten Sie Fenster, Terrassen- und Balkontüren geschlossen, denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verhindern Sie Einstiegshilfen wie Mülltonnen, etc. in der Nähe von Einstiegsmöglichkeiten abzustellen. - beleuchtete Außenbereiche, welche ggf. über Bewegungsmelder verfügen, können Einbrecher abschrecken - verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen - achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und informieren Sie erforderlichenfalls die Polizei über den Notruf 110.

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen bietet nach vorherige Absprache eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz an und gibt wertvolle Hinweise auch zur mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel ist unter der Telefonnummer 03631/961504 oder unter beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de für Terminabsprachen erreichbar.

Weiterführende Hinweise sind im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar.

