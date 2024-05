POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Drei Firmeneinbrüche beschäftigen aktuell die Kripo. Büros in einem Firmengebäude in der Westerwaldstraße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (15.05.) in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie dort anschließend Geld und Computer mitgehen. Zwei weitere gleichgelagerte Taten ...

