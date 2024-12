LPI-NDH: Einbruch in Gartenmarkt

Nordhausen (ots) - Am Dienstagabend beging ein 62-Jähriger in der nordhäuser Innenstadt mehrere Geschäfte in der Absicht, Waren ohne zu zahlen an den Kassenbereichen vorbei zu schmuggeln. In einem Supermarkt in der Landgrabenstraße kam ihm dann ein Ladendetektiv auf die Schliche und stellte den Mann. Als der der Ertappte den Marktmitarbeiter ins Büro begleiten sollte, wo er im Nachgang auf die Polizei treffen sollte, ...

