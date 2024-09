Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebin täuscht Kaufinteresse vor - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag betrat eine Frau ein Geschäft in der Bahnhofstraße und bekundete Interesse an einer Sammlertasse. Der Ladenbesitzer nahm diese gegen 17:30 Uhr aus der Auslage und machte sich daran, die Tasse zu verpacken. Die Frau zahlte mit einem 200 Euro-Schein, so dass der Ladenbesitzer Wechselgeld aus einer seiner Geldtaschen entnehmen musste. Danach lenkte die vorgebliche Kundin den Ladenbesitzer durch immer neue Wünsche und Forderungen ab. Die daraus entstandene Unachtsamkeit machte sich die Frau zu Nutze und stahl unbemerkt eine der Geldtaschen. Nach einigen Minuten täuschte die Diebin Uneinigkeit hinsichtlich des Preises eines Artikels vor und verließ das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Tatverdächtige wird als 35-40 Jahre alt und korpulent beschrieben. Sie trug ihre schwarzen Haare in einem Pagenschnitt und war auffällig stark geschminkt. Bekleidet war sie mit einer roten Strickjacke, einer weißen Bluse und einem Rock. Ihr Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun hinsichtlich des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

