Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0077 --Busfahrer mit Pfefferspray besprüht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße/Malerstraße Zeit: 05.02.2025, 17:50 Uhr

In Hemelingen gerieten am späten Mittwochnachmittag ein Busfahrer und zwei Männer in einem Auto verbal aneinander. Im weiteren Verlauf sprühte der Beifahrer dem Busfahrer während der Fahrt Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr hielt der 36-Jährige mit seinem Linienbus 412 an einer Ampel an der Ecke Pfalzburger Straße/Malerstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Osterdeich an. Die Fensterscheibe war dabei unten. Auf dem mittleren Fahrstreifen hielt ein roter Opel Corsa an. Der Beifahrer beleidigte den Busfahrer, wodurch es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Als die Ampel grün wurde, sprühte der Beifahrer Pfefferspray in Richtung des 36-Jährigen. Er schaffte es noch bis zu einem nahegelegenen Busbahnhof. Bis auf den Busfahrer wurden keine weiteren Fahrgäste verletzt. Er wurde von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell