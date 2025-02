POL-HB: Nr.: 0075--Schusswaffengebrauch bei Polizeieinsatz

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Bremerhavener Straße Zeit: 04.02.2025, 21:50 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagabend einen Einbrecher in Gröpelingen. Der 38 Jahre alte Mann war zuvor mit zwei bislang noch Unbekannten in mehrere Keller in einem Mehrparteienhaus eingebrochen. Ein aufmerksamer Anwohner nahm gegen 19:30 Uhr in der Bremerhavener Straße Geräusche aus dem ...

mehr