Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0074 --Einbrecher versteckt sich im Keller--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Bremerhavener Straße Zeit: 04.02.2025, 21:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagabend einen Einbrecher in Gröpelingen. Der 38 Jahre alte Mann war zuvor mit zwei bislang noch Unbekannten in mehrere Keller in einem Mehrparteienhaus eingebrochen.

Ein aufmerksamer Anwohner nahm gegen 19:30 Uhr in der Bremerhavener Straße Geräusche aus dem Treppenhaus wahr. Er ging aus seiner Wohnung raus und beobachtete, wie zwei Personen wegliefen. Daraufhin alarmierte er über den Notruf die Polizei. Einer der Eindringlinge konnte von den schnell eintreffenden Einsatzkräften noch vor Ort im Keller gestellt werden. Bei einer Durchsuchung des 38-Jährigen stellten die Polizisten Aufbruchwerkzeug fest.

Der 38 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt. Die Ermittlungen, auch zu den Komplizen, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell