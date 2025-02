POL-HB: Nr.: 0073--Trickdiebe im Bremer Osten unterwegs

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Ost Zeit: 04.02.25

Am Dienstag waren Trickdiebe im Bremer Osten unterwegs, dabei verschafften sie sich unter anderem mit dem Handwerker-Trick Zutritt zu Wohnungen von meist älteren Menschen. So erbeuteten sie unter anderem Geld und Schmuck. Die Polizei warnt vor dem erneuten Auftreten dieser Kriminellen.

Die Diebe gelangten in Osterholz-Tenever und Horn-Lehe mit dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen in Wohnungen älterer Menschen. Dort lenkten die angeblichen Wasserwerker die Senioren ab, indem diese mehrere Wasserhähne aufdrehen und anschließend in verschiedene Räume oder Keller gehen mussten. Währenddessen durchsuchten die Täter die Wohnungen, machten auch Beute und flüchteten.

In einem Fall klingelte ein Mann im Ortsteil Peterswerder an einer Haustür und gab sich als Bekannter aus. Er müsse sein Geld bei dem älteren Bewohner schnell verstecken. Als der angebliche Bekannte wieder verschwand, war die Geldbörse des Seniors ebenfalls weg.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich vor diesen Kriminellen: Oft wirken die Erzählungen sehr schlüssig und glaubwürdig.

Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Geben Sie auch am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten - das tun nur Betrüger. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein, rufen Sie die Polizei unter der dem Notruf 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

