POL-HB: Nr.: 0076 --Widerstand bei Festnahmen

Ort: Bremen-Vegesack/Mitte, OT Vegesack/Alstadt, Kirchheide/Domsheide Zeit: 05.02.2025, 12:45 Uhr und 16:20 Uhr

Bei Einsätzen in Vegesack und Mitte leisteten am Donnerstag zwei Personen zum Teil erheblichen Widerstand gegenüber Einsatzkräften. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Zunächst wurde der Polizei gegen 12:45 Uhr ein Mann gemeldet, der in der Straße Kirchheide versucht haben sollte, mit einem Gullydeckel Fensterscheiben einzuschlagen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 39 Jahre alten Mann, der von Zeugen als der Tatverdächtige identifiziert wurde. Er reagierte zunächst nicht auf Ansprache und rastete im weiteren Verlauf aus, schlug um sich und leistete erheblichen Widerstand bei der Festnahme. Schließlich wurde er zu Boden gebracht und sperrte sich auch hier erheblich. Er wurde auf die Wache gebracht, zuvor hatte er angegeben, Crack konsumiert zu haben. Eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde gefertigt. Ein Polizist verletze sich leicht an der Hand.

Gegen 16:20 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Körperverletzung zur Domsheide gerufen. Dort gab sich ein 23-Jähriger zunächst als Geschädigter aus. Zeugen gaben an, dass er ein Pärchen zuvor massiv beleidigt hatte und aufgrund dessen von einem 26-Jährigen geschlagen wurde. Im Verlaufe der Sachverhaltsaufnahme und Klärung wurde er zusehends aggressiver, schrie herum und beleidigte Passanten. Auch auf mehrfache Ansprache ließ er sich nicht beruhigen und versuchte schließlich zu flüchten. Als die Einsatzkräfte ihn festhielten leistete er massiv Widerstand und schrie weiter herum. Schließlich wurde er auf die Wache gebracht und Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. In beiden Fällen dauern die weiteren Ermittlungen an.

