Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Mit dem Auto in Schaufensterscheibe gekracht

Griesheim (ots)

Ein Senior hat am Montag (24.2.) einen größeren Verkehrsunfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Mann gegen 11 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße unter anderem mit einem geparkten Auto, krachte in eine Schaufensterscheibe und kam an einem Verkehrsschild zum Stehen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Glücklicherweise gab es bei den Fahrmanövern des Seniors keine Verletzten. Eine 55-jährige Dame, die sich zum Zeitpunkt der Kollision mit der Schaufensterscheibe im inneren des Geschäfts befand, erlitt aufgrund des Aufpralls einen Schock. Der Fahrer wurde zur Abklärung der weiteren Maßnahmen auf die Polizeiwache mitgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell