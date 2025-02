POL-HAM: Brand in Gartenlaube

Hamm-Heessen (ots) - Ein Reihenhaus am Roten Läppchen war am Freitag, 31. Januar, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus eingedrungen waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die ...

mehr