POL-HAM: Mann aus Polizeigewahrsam entlassen - und gleich wieder in Gewahrsam genommen

Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 1. Februar, 21.45 Uhr, bis Sonntagabend, 2. Februar, 20.25 Uhr, ereigneten sich an der Kreuzung Bismarckstraße / Goethestraße drei Verkehrsunfälle. Am Samstag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer die Goethestraße in nördlicher Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Bismarckstraße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam ...

