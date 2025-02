POL-HAM: Lichtmast beschädigt - Lkw mit polnischem Kennzeichen flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Die Gutmütigkeit einer Seniorin hat ein unbekannter Dieb am Donnerstag, 30. Januar, ausgenutzt und sie in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Am Vormittag klingelte der Unbekannte bei der Seniorin in der Kloppstockstraße und gab vor, auf Wohnungssuche zu sein. Als die Seniorin ihm mitteilte, dass sie tatsächlich jemanden kenne der in der Nähe ausziehen würde, bat der Unbekannte sie, die Daten ...

